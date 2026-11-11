GÜNCELLEME - Erzurum'da yasaklı ırk köpeğiyle barınaktaki personele saldırdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Erzurum'da yasaklı ırk köpeğiyle belediye barınağında çalışan 3 personelin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, daha önce karıştığı bir olay nedeniyle savcılık kararı doğrultusunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınan yasaklı ırk köpeğin sahibi A.T.E'nin köpeğini görmek üzere dün merkeze geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziyaret sırasında söz konusu şahıs, görevli belediye personelimize fiziki saldırıda bulunarak darp eylemini gerçekleştirmiştir. Ayrıca talimat vererek köpeğin personelimize saldırmasına neden olmuştur. Olay sonucunda 3 personelimiz köpek tarafından ısırılarak yaralanmıştır. Şahıs, gerçekleştirdiği saldırılar sırasında bir veteriner hekimimizin burnunun kırılmasına, diğer bir personelimizin çenesine yumruk atılmasına ve bir başka personelimizin de dişinin kırılmasına neden olmuştur. Olayın devamında ilgili şahıs, köpeğin merkezden kaçmasına da neden olmuş ve ardından kendisi de olay yerinden uzaklaşmıştır. Belediye personellerimizin can güvenliklerini tehlikeye atan, kamu hizmetinin yürütülmesini engelleyen ve çalışma arkadaşlarımızın yaralanmasına yol açan bu olayla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır. Sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gereken tüm işlemlerin yapılması için de gerekli girişimlerde bulunulmuştur."

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Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.T.E'yi kent merkezinde gözaltına aldı.

- Köpeğin sahibi hakkında önceden soruşturma başlatılmıştı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'in oturduğu sitede, söz konusu köpeğe tekme attığı ve koruma görevlisinin silah çektiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Başsavcılık, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada ise soruşturma dosyasına sunulan yeni kamera kayıtları, bazı sosyal medya platformlarına ve basına yansıyan görüntüler ile şikayet dilekçesinde belirtilen yeni deliller kapsamında olayın diğer tarafında bulunan kişi veya kişiler yönünden soruşturma işlemlerine başlandığını belirtmişti.

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Söz konusu kişiler hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "kasten yaralama", "tehdit" ve "hayvanın tehlike yaratacak şekilde serbest bırakılması" suçları kapsamında çok yönlü soruşturmaya başlandığı kaydedilmişti.