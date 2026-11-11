Erzurum ve İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Erzurum ve İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Erzurum ve İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etme veya kolaylaştırma suçlarını işlediğini belirlediği 4 zanlıyı takibe aldı.
Ekipler, Erzurum ve İzmir'de belirledikleri 5 adrese operasyon düzenleyerek zanlıların 3'ünü yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Ekipler, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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