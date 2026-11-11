Oltu ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi

Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

İlçedeki Organizez Sanayi Bölgesi'nde "Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış" sloganıyla düzenlenen etkinliğe Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Altaş, Gençlik Merkezi gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.