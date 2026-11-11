Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Oltu'da halk ozanı Yusuf Polatoğlu'nun adı caddeye verildi

        Oltu'da halk ozanı Yusuf Polatoğlu'nun adı caddeye verildi

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, halk ozanı Yusuf Polatoğlu'nun hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen anma programında ilçedeki bir caddeye Ozan Yusuf Polatoğlu'nun adı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Oltu'da halk ozanı Yusuf Polatoğlu'nun adı caddeye verildi

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, halk ozanı Yusuf Polatoğlu'nun hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen anma programında ilçedeki bir caddeye Ozan Yusuf Polatoğlu'nun adı verildi.

        Karabekir Mahallesi'nde gerçekleştirilen cadde açılışının ardından düzenlenen anma programına sanatçı Uğur Işılak'ın yanı sıra Yusuf Polatoğlu'nun anısına şiirler okundu, dinletiler gerçekleştirildi ve türküler seslendirildi.

        Programa, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Kılbaş, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Aslan, MHP İlçe Başkanı Vedat Sağlam, Oltu eski Belediye Başkanı İbrahim Ziyrek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        REKLAM

        Program, Çelebi tarafından gerçekleştirilen hediye takdimi ve türkü dinletisiyle tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"

        Benzer Haberler

        İspir'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        İspir'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Oltu ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi
        Oltu ilçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi
        Doğu Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Doğu Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Erzurum'da 35 polis şehidi adına fidanlar aileleri tarafından toprakla bulu...
        Erzurum'da 35 polis şehidi adına fidanlar aileleri tarafından toprakla bulu...
        Erzurum'da fidanlar şehitlerin hatırası için toprakla buluştu
        Erzurum'da fidanlar şehitlerin hatırası için toprakla buluştu
        ER-VAK, 10 Kasım'ı iki anlamlı konferansla andı
        ER-VAK, 10 Kasım'ı iki anlamlı konferansla andı