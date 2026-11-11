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        İspir'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Erzurum'un İspir ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:48 Güncelleme:
        İspir'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Erzurum'un İspir ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Karşıyaka Mahallesi'nde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İspir Kaymakamı Berker Çırak, gelecek nesillere daha sağlıklı bir ilçe bırakmanın sorumluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

        Ağaçlandırmanın önemini anlatan Çırak, "Bir bilinç oluşturmak ve fidanlarımızı geleceğe taşımak bizlerin sorumluluğudur. Bu sorumluluğun bilincinde olarak bu güzel coğrafyayı gelecek nesillere en güzel şekilde taşıyacağız." dedi.

        Belediye Başkanı Ahmet Coşkun da barış ve birlik beraberliğe vurgu yaparak, "Barış için ağaç dikmek adına bir aradayız. Diktiğimiz her ağaç kardeşlik için olsun, dostluk için olsun, birlik ve beraberlik için olsun, barış ve huzur dolu bir dünya için olsun. Hayırlı olsun." diye konuştu.

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        Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Mehmet Fatih Gündüz ise ormanların ve bunları korumanın öneminden bahsetti.

        Daha sonra İspir Belediyesi tarafından hazırlanan alanda badem, mahlep, huş, sarıçam, leylak ve akasyadan oluşan bine yakın fidan toprakla buluşturuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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