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        Erzurum'da barınak çalışanlarına saldıran ve köpeğini üzerlerine salan şüpheli hakkında hukuki süreç başlatıldı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli personele saldırdığı ve yasaklı ırk köpeğini çalışanların üzerine saldığı iddia edilen şüpheli hakkında hukuki süreç başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 08:50 Güncelleme:
        Erzurum'da barınak çalışanlarına saldıran ve köpeğini üzerlerine salan şüpheli hakkında hukuki süreç başlatıldı

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli personele saldırdığı ve yasaklı ırk köpeğini çalışanların üzerine saldığı iddia edilen şüpheli hakkında hukuki süreç başlatıldı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce karıştığı bir olay nedeniyle savcılık kararıyla merkeze alınan yasaklı ırk köpeğin sahibi A.T.E., köpeğini ziyaret etmek amacıyla tesise geldi. Ziyaret sırasında görevli belediye personeline fiziki saldırıda bulunan A.T.E., talimat vererek köpeğinin de çalışanlara saldırmasına neden oldu. Saldırı sonucunda 3 belediye personeli köpek tarafından ısırılarak yaralandı. Şüphelinin fiziki müdahalesi sonucu bir veteriner hekimin burnu kırılırken, bir personelin çenesine yumruk atıldığı, bir başka personelin ise dişinin kırıldığı bildirildi.

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        Olayın ardından yasaklı ırk köpeğin merkezden kaçmasına yol açan şüphelinin de bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

        Açıklamada, belediye personelinin can güvenliğini tehlikeye atan, kamu hizmetinin yürütülmesini engelleyen ve çalışanların yaralanmasına yol açan olayla ilgili gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığı vurgulandı. Sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gereken tüm işlemlerin yapılması için girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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