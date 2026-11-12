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        Ozan Yusuf Polatoğlu'nun ismi Oltu'da yaşatılacak

        Erzurum'un Oltu ilçesinde, memleket sevdasını şiirlerine taşıyan ve eserleriyle gönüllerde iz bırakan Ozan Yusuf Polatoğlu'nun ismini yaşatmak amacıyla bir caddeye verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 08:56 Güncelleme:
        Ozan Yusuf Polatoğlu'nun ismi Oltu'da yaşatılacak

        Erzurum’un Oltu ilçesinde, memleket sevdasını şiirlerine taşıyan ve eserleriyle gönüllerde iz bırakan Ozan Yusuf Polatoğlu’nun ismini yaşatmak amacıyla bir caddeye verildi.

        Oltulu halk ozanı Yusuf Polatoğlu’nun hatırasını yaşatmak amacıyla, Oltu PTT binası yanında bulunan ve Karabekir İlkokulu’na ulaşımı sağlayan caddeye Yusuf Polatoğlu Caddesi adı verildi. Caddenin açılış törenine Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, ATİP Onursal Başkanı Musa Serdar Çelebi, sanatçı Uğur Işılak, Ahmet Baydaroğlu, Mustafa Turgut, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, AK Parti Oltu İlçe Başkanı B. Oğuz Yavuz, MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Ozana ahde vefa

        Cadde açılışının ardından heyet, restorasyonu tamamlanan Oltu Kilisesi’ni ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından konuklara Oltu’nun meşhur cağ kebabı ikram edildi. Programın devamında Oltu Efkan Ala Kültür Merkezi’nde "Oltu’dan Avrupa’ya Uzanan Bir Ozanın Hikâyesi" adlı söyleşi ve panel programı düzenlendi. Programda Ozan Yusuf Polatoğlu’nun hayatını, sanatını ve kültürel mirasını anlatan sinevizyon gösterimi sunuldu. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi’nin selamlama konuşmasının ardından panel bölümüne geçildi. Moderatörlüğünü Mehmet Gözütok’un yaptığı panelde Musa Serdar Çelebi, Uğur Işılak, Ahmet Baydaroğlu ve Mustafa Turgut, Ozan Yusuf Polatoğlu’nun hayatını, sanatını, şiirlerini ve Türk halk müziğine katkılarını anlattı.

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        Kültür merkezinde duygu dolu anlar

        Panelin ardından sanatçılar tarafından Ozan Yusuf Polatoğlu’nun sevilen şiirleri ve eserleri seslendirildi. Kültür merkezini dolduran yüzlerce vatandaş, seslendirilen eserlere hep birlikte eşlik ederek duygu dolu anlar yaşadı. Programın sonunda Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, konuklara günün anısına Oltu Taşı tespihi hediye etti. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle program sona erdi. Ozan Yusuf Polatoğlu’nun adının bir caddeye verilmesi ve düzenlenen anma programıyla, Oltu’nun yetiştirdiği önemli kültür ve sanat değerlerinden birinin gelecek nesillere aktarılması adına anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Ayrıca Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi tarafından Ozan Yusuf Polatoğlunu şiirleri kitap haline getirilerek Oltulularla buluşturacak.

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