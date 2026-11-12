Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Çiftçilere kayıt sistem uyarısı

        Çiftçilere kayıt sistem uyarısı

        Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının devam ettiğini duyurarak üreticilere erken başvuru çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Çiftçilere kayıt sistem uyarısı

        Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının devam ettiğini duyurarak üreticilere erken başvuru çağrısında bulundu.

        Erzurum Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, tarımsal desteklemelerden yararlanmak ve üretim faaliyetlerini kayıt altına almak isteyen çiftçiler için başvuru sürecinin sürdüğü hatırlatıldı. 1 Eylül 2026 tarihinde başlayan 2027 yılı ÇKS başvurularının, 31 Aralık 2026 Perşembe günü mesai bitimine kadar devam edeceği bildirildi.

        Başvurular edevlet ve müdürlüklerden yapılabilecek

        Müdürlükten paylaşılan detaylara göre, mevcut kayıtlarında ve arazi bilgilerinde herhangi bir değişiklik bulunmayan üreticiler, başvurularını eDevlet kapısı üzerinden online olarak yenileyebilecek. Sistemde ilk kez kayıt oluşturacak üreticiler ile arazi veya ürün bilgilerinde değişiklik olan çiftçilerin ise doğrudan İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

        REKLAM

        Münavebe esnekliği ve erken başvuru uyarısı

        Yeni dönem başvurularında üreticilere kolaylık sağlayan münavebe (ekim nöbeti) esnekliğine de dikkat çekildi. Buna göre, kuruda ekilen arpa, buğday, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerinde münavebe şartı aranmayacak. Yetkililer, sistem yoğunluğu nedeniyle herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına üreticilerin başvurularını son güne bırakmamaları gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 can verdiğimiz okul saldırısında 4 öğretmene soruşturma
        10 can verdiğimiz okul saldırısında 4 öğretmene soruşturma
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        Gizli işte çalışan işçiye kötü haber
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        İzmir'deki fabrika patlamasında 9 tutuklama
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Eğlence vergisi kurtaracak mı?
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Yıllarca kayıptı, okul deposunda bulundu!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "'Doğa okulu'ndan dersler çıkarmak gerek"
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Küslük iddialarına yanıt
        Küslük iddialarına yanıt
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
        İspanya'da genel grev
        İspanya'da genel grev
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        İsrail'den orduya İran talimatı iddiası
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        Marmara ve Ege için fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        ETÜ beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı akredite edildi
        ETÜ beden eğitimi ve spor öğretmenliği programı akredite edildi
        Jandarmadan fuhuş operasyonu
        Jandarmadan fuhuş operasyonu
        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri 7/24 sahada
        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri 7/24 sahada
        Uzmanından zatürreye karşı aşı ve hijyen uyarısı
        Uzmanından zatürreye karşı aşı ve hijyen uyarısı
        Ozan Yusuf Polatoğlu'nun ismi Oltu'da yaşatılacak
        Ozan Yusuf Polatoğlu'nun ismi Oltu'da yaşatılacak
        Millî Ağaçlandırma Günü'nde örnek öğretmene anlamlı plaket
        Millî Ağaçlandırma Günü'nde örnek öğretmene anlamlı plaket