Erzurumspor FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana ısınmayla başladı. Oyuncular daha sonra pas, koşu ve taktik çalışması yaptı.

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