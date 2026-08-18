Erzurumspor FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma, pas, koşu ve taktik çalışmaları yaptı.
Erzurumspor FK, dün başlayan Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Erzurumspor FK ile Galatasaray, 21 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.