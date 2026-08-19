Erzurumspor FK, Ganalı futbolcu Elisha Owusu'yu kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Ganalı futbolcu Elisha Owusu'yu transfer etti.
Giriş: 19.08.2026 - 21:01 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Ganalı futbolcu Elisha Owusu'yu transfer etti.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki orta saha ile sözleşme imzalandı.
Çekilen transfer tanıtım videosunda Owusu, "Merhaba dadaşlar, burada olduğum için çok heyecanlıyım. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Erzurumspor için savaşmak ve sizlerle tanışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
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