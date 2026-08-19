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        Erzurumspor FK, Ganalı futbolcu Elisha Owusu'yu kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Ganalı futbolcu Elisha Owusu'yu transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 21:01 Güncelleme:
        Erzurumspor FK, Ganalı futbolcu Elisha Owusu'yu kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Ganalı futbolcu Elisha Owusu'yu transfer etti.

        Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki orta saha ile sözleşme imzalandı.

        Çekilen transfer tanıtım videosunda Owusu, "Merhaba dadaşlar, burada olduğum için çok heyecanlıyım. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Erzurumspor için savaşmak ve sizlerle tanışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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