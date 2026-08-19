Erzurumspor FK, Miguel Cardoso'yu transfer etti

Kulüp tesislerinde çekilen transfer tanıtımvideosunda Cardoso'nun, "Haydi Erzurum, yolculuk şimdi başlıyor. Şimdi çalışma zamanı ve birlikte yükselme zamanı. Ben hazırım dadaşlar." ifadelerini kullandı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp başkanı Ahmet Dal'ın da yer aldığı törende, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha ile sözleşme imzalandı.

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