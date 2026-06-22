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        Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme yeniledi

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 23:38 Güncelleme:
        Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme yeniledi

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezonda mavi-beyazlı takımı 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Serkan Özbalta ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

        Kulüp başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelen Özbalta, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini yeniden mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Açıklamada yeni sezon hazırlıklarının 29 Haziran Pazartesi günü başlanacağı belirtilerek, "Camiamıza büyük gurur yaşatan teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile yeni sezonda da yolumuza birlikte devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rekorlarla taçlanan şampiyonluk sezonunun ardından, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunda hocamız ve ekibine başarılar diliyor, yapılan anlaşmanın kulübümüz, camiamız ve şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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