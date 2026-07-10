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        Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.

        Mavi-beyazlı ekibin, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Erzurumspor Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 29 Haziran'da başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı sona erdi.


        Futbolcular, verilen iznin ardından 13 Temmuz'da Erzurumspor Tesisleri'nde ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

        Erzurum temsilcisi, ikinci etap kamp programı kapsamında 17, 20 ve 23 Temmuz'da üç hazırlık maçı oynayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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