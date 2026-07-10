Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Mavi-beyazlı ekibin, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Erzurumspor Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 29 Haziran'da başladığı yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı sona erdi. Futbolcular, verilen iznin ardından 13 Temmuz'da Erzurumspor Tesisleri'nde ikinci etap çalışmalarına başlayacak. Erzurum temsilcisi, ikinci etap kamp programı kapsamında 17, 20 ve 23 Temmuz'da üç hazırlık maçı oynayacak.

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