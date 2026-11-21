Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) seçimlerinde Lütfü Yücelik ve ekibi yarışı önde bitirdi.

Erzurum Anadolu Lisesi’nde yapılan, toplam 30 meslek grubunda yapılan ve şehrin uzun süredir sonuçlarını merakla beklediği ETSO seçimlerinde resmi olmayan açıklamalara göre, Lütfü Yücelik’i destekleyen meslek grupların önemli bir kısmı sandıktan çoğunlukta çıktı. Sandıklardaki oy sayımı ardından açıklanan sonuçlar ile birlikte Lütfü Yücelik’i destekleyenler davulzurna eşliğinde zaferlerini kutladı. Önceki dönem ETSO Başkanlığı yapan Lütfü Yücelik seçim sonrası birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Erzurum’a hizmette herkesle birlikte ve beraberce çalışacağız. Bizim geleneğimizde ayrılık gayrılık olmaz" dedi.

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Önümüzdeki günlerde oluşacak olan ETSO Meclisi'nde yönetimdeki isimler net olarak ortaya çıkacak.