Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Hırvatistan'dan madalyayla dönen güreşçiler, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

        Hırvatistan'dan madalyayla dönen güreşçiler, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

        Hırvatistan'da gerçekleştirilen Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'ndan altın ve bronz madalyalarla dönen güreşçiler, Erzurum Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Hırvatistan'dan madalyayla dönen güreşçiler, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı

        Hırvatistan'da gerçekleştirilen Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'ndan altın ve bronz madalyalarla dönen güreşçiler, Erzurum Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

        Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 29 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen şampiyonada 45 kiloda mindere çıkan Erzurum Gençlik Spor Kulübü sporcusu Utku Çağatay Söğütlü altın, 63 kiloda mücadele eden Yolspor güreşçisi Efecan Dur bronz madalya kazandı.

        Güreşçiler için Erzurum Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

        Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, AK Parti Tortum İlçe Başkanı Hasan Yazıcı, TOHM Müdürü Serhat Aktaş, Güreş İl Temsilcisi Mehmet Bölükbaşı ile antrenörler ve sporcuların yakınları, başarılı güreşçilere çiçek takdim etti.

        REKLAM

        Dönmez, Balkan Şampiyonası'nda kürsüye çıkan güreşçileri tebrik ederek, "Balkanlar'da tarih yazan bugünün yıldız sporcuları, inanıyoruz ki ilerleyen yıllarda ülkemize ve ilimize inşallah Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyaları kazandıracak. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin

        Benzer Haberler

        Sigorta şirketi, ekibinin dikkati sayesinde müşterilerini dolandırılmaktan...
        Sigorta şirketi, ekibinin dikkati sayesinde müşterilerini dolandırılmaktan...
        Milli sürat patenci Furkan Akar'ın hedefi başarılarına Dünya Turu madalyası...
        Milli sürat patenci Furkan Akar'ın hedefi başarılarına Dünya Turu madalyası...
        Erzurum'da turist sayısı 2025'in 8 ayına göre yüzde 36,9 arttı
        Erzurum'da turist sayısı 2025'in 8 ayına göre yüzde 36,9 arttı
        Erzurum'da adalet hizmetine katkı sunacak yaklaşık 2 bin bilirkişi adayı ye...
        Erzurum'da adalet hizmetine katkı sunacak yaklaşık 2 bin bilirkişi adayı ye...
        Anne adayları eğitimlerle korkularını aştı, primer sezaryen oranı düştü
        Anne adayları eğitimlerle korkularını aştı, primer sezaryen oranı düştü
        Erzurum'da sağlık çalışanları 151 haftadır Gazze için yürüyor
        Erzurum'da sağlık çalışanları 151 haftadır Gazze için yürüyor