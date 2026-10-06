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        Sigorta şirketi, ekibinin dikkati sayesinde müşterilerini dolandırılmaktan kurtardı

        TALHA KOCA - Erzurum'da bir sigorta şirketinin ekibi, sistemlerindeki olağan dışı işlemleri fark edince hızlı refleksle müşterilerini dolandırılmaktan kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Sigorta şirketi, ekibinin dikkati sayesinde müşterilerini dolandırılmaktan kurtardı

        TALHA KOCA - Erzurum'da bir sigorta şirketinin ekibi, sistemlerindeki olağan dışı işlemleri fark edince hızlı refleksle müşterilerini dolandırılmaktan kurtardı.

        Kentte yüzlerce müşterisi olan bir sigorta şirketinin bilgisayarlarına izinsiz bağlanan kişi veya kişiler, kurumsal haberleşme ağına erişim sağlayarak müşterilerin numaralarına ulaştı.

        Şüpheliler, bir müşteriye kurumsal hattan şirket adına ilettikleri mesajda kasko ve sigorta işlemleri için farklı bir sistem üzerinden gönderilen doğrulama kodunu talep etti.

        Şirket çalışanları, olağan dışı işlemleri fark edince müşterileriyle irtibata geçerek mesajların dolandırıcılarca iletildiğini ve istenilenlerin yapılmaması gerektiğini belirtti.

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        Yapılan kontrollerde işlemin dolandırıcılar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi ve şirket çalışanlarının dikkati sayesinde yüzlerce insanın dolandırılmasının önüne geçildi.

        Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı ve şirketin avukatı Mehmet Raşit Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

        Çavuşoğlu, gelişen teknolojinin çok sayıda insana anlık ulaşımı kolaylaştırdığını belirterek, "Devletimizin, savcılığın ve siber şubenin teknik imkanları çok fazla, muhakkak kötü niyetli kişiler bulunup yargıya teslim edilecektir." dedi.

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        - "Bu işlem fark edilmese yüzlerce insan mağdur edilebilirdi"

        Dolandırıcıların gelişen teknolojiye hızla uyum sağladığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

        "Anlık mesajlaşma uygulamasının ele geçirilmesiyle müşteriye mesaj gönderiliyor ve kasko işlemi yapılacağı belirtilip ödeme talep ediliyor. Firma çalışanları da sürekli sistemi kontrol ettiğinden mesajların kendilerince gönderilmediğini anlıyor ve hızlı refleksle müşteriyle iletişime geçip dolandırıcılarca gönderilebileceğini söylüyor. Yapılan kontrollerde firmanın anlık mesajlaşma hesabına dışarıdan erişim sağlanarak ele geçirildiği anlaşıldı. Kurban seçilen müşteriyle iletişime geçilip para talep edilmiş. Müşteri para göndermek üzereyken müvekkil firma çalışanlarının dikkati sayesinde kendisiyle iletişime geçildi. Böylece müşterinin dolandırıcılara para göndermesi ve banka işlem kodunu paylaşması önlenirken, dolandırıcıların diğer müşterilere ulaşmasının da önüne geçildi. Bu işlem fark edilmese yüzlerce insan mağdur edilebilirdi. Bilişim sistemlerini ele geçirip haksız kazanç sağlama ve nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçlarının olduğunu düşünüyoruz."

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        - Acele ettirilen talep karşısında dikkat uyarısı

        Çavuşoğlu, dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:

        "Dolandırıcılık girişimi her zaman yabancı bir numaradan ve mail adresinden gelmeyebilir. Acele ettirilen talep karşısında hızlı değil, dikkatli davranın, mesajın tamamını okuyun, banka işlem kodlarını paylaşmayın. Şüpheli talebi aynı hesaba sorarak değil, daha güvenilir başka kanaldan teyit edin. Firmalar da kurumsal yapılarını güçlendirmek adına bilişim sistemlerini uzmanlar eşliğinde güçlendirmeli, dışarıdan erişime maruz kalabilecek her türlü yöntemden uzaklaştırmak için gerekli önlemleri almalıdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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