Erzurum'da 2 kızıl tilki yiyecek ararken görüntülendi
Erzurum'da 2 kızıl tilki yiyecek ararken görüntülendi.
Giriş: 03.10.2026 - 13:44 Güncelleme:
Erzurum'da 2 kızıl tilki yiyecek ararken görüntülendi.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Palandöken Dağı'nda 2 kızıl tilki, kayak merkezinin en alt pistine indi.
Tilkiler, oteller bölgesinde ve araçların arasında yiyecek ararken görüntülendi.
Bir süre bölgede gezinen tilkiler, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
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