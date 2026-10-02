Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Erzurum'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Erzurum'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

        N.İ. iradesindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri, Oltu-Ardahan kara yolunun Yolboyu mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        Etin ateşle buluşmadığı sofralar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"

        Benzer Haberler

        Böbrek taşı ameliyatı sonrası ölüme ilişkin doktor hakkında dava açıldı
        Böbrek taşı ameliyatı sonrası ölüme ilişkin doktor hakkında dava açıldı
        Kalp ve damar sağlığı için Akdeniz tipi beslenme ve düzenli egzersiz öneril...
        Kalp ve damar sağlığı için Akdeniz tipi beslenme ve düzenli egzersiz öneril...
        Erzurum'da otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı
        Erzurum'da otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı
        Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanlığına Nurullah Ardahanlı yeniden seçildi
        Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanlığına Nurullah Ardahanlı yeniden seçildi
        Arıların çiçek yolculuğu Erzurum'un yüksek rakımlı yaylalarında organik bal...
        Arıların çiçek yolculuğu Erzurum'un yüksek rakımlı yaylalarında organik bal...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, partisinin Erzurum kongresinde ko...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, partisinin Erzurum kongresinde ko...