Erzurum'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 02.10.2026 - 15:21 Güncelleme:
Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
N.İ. iradesindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri, Oltu-Ardahan kara yolunun Yolboyu mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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