Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Arıların çiçek yolculuğu Erzurum'un yüksek rakımlı yaylalarında organik bala dönüşüyor

        Arıların çiçek yolculuğu Erzurum'un yüksek rakımlı yaylalarında organik bala dönüşüyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un Çat ilçesinin yüksek rakımlı yaylalarında arıcılık yapan Savaş Anıl, devlet desteğiyle başladığı organik bal üretiminde bölgenin zengin bitki örtüsünden yararlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Arıların çiçek yolculuğu Erzurum'un yüksek rakımlı yaylalarında organik bala dönüşüyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un Çat ilçesinin yüksek rakımlı yaylalarında arıcılık yapan Savaş Anıl, devlet desteğiyle başladığı organik bal üretiminde bölgenin zengin bitki örtüsünden yararlanıyor.

        Yaklaşık 2 bin 800 metreye ulaşan dağların bulunması, rakıma göre farklı bitki türlerinin çiçeklenmesi ve üretim yapılan alanlarda tarımsal ilaç kullanılmaması, Çat ilçesinin arıcılık potansiyelini öne çıkarıyor.

        İlçeye bağlı Kurbanlı Mahallesi'nde baba mesleği olan arıcılığı 15 yıl sürdüren Anıl, ballarını analiz ettirdikten sonra elde edilen prolin değerleri üzerine 5 yıl önce organik arıcılığa yöneldi.

        REKLAM

        İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuran Anıl, kovan ve organik üretim desteklerinin yanı sıra eğitimlerin ardından sertifikasını alarak 2021 yılında organik bal üretimine başladı.

        Şu an 300 kovanı bulunan Anıl, kış döneminde Hatay'a götürdüğü arılarını ilkbaharda mevsimsel çiçeklenmeyi takip ederek Elazığ'a, ardından Erzurum'un Çat ilçesine getiriyor.

        Farklı rakımlardaki çiçeklerden nektar toplayan arıları için yaklaşık 3,5 ay yolculuk yapan Anıl, bal hasadına başladı.

        - "Organik balda şeker ve kimyasal ilaç olayı kesinlikle olmaz"

        Üretici Anıl, AA muhabirine, devlet destekleriyle organik bal üretimine başladığını anlattı.

        REKLAM

        Organik üretimden önce ballarına yaptırdığı analizler sonucu prolin değerlerinin 1200 ile 1350 arasında çıktığını ve bunun yüksek bir değer olduğunu söyleyen Anıl, bu iyi değerleri daha kaliteli kullanmak için organik üretime yöneldiğini ifade etti.

        Organik bal üretiminin öneminden bahseden Anıl, şöyle konuştu:

        "Organik balda şeker ve kimyasal ilaç olayı kesinlikle olmaz. Biz bunlardan doğal yöntemlerle korunduk. Yani bu demek oluyor ki 200 yıl önceki arı nasıl çalışmışsa şimdi de aynı şekilde çalışıyor. Bunun verimini de aldık. Arıcılar için ırklar da önemli. İlk olarak bölgeye adapte olan ırklarla çalışmamız lazımdı. İlk eksiğimiz buydu. Bunu tamamladık. Irkı elimizde tutmak için suni tohumlama da yaptık. 2 bin 200 rakımdaki bölgemizde çiçeklerde çalışabilecek ırkları elimizde tuttuk. Ekstra masrafımız yok. Arı çiçekten ne aldıysa onu peteğe getiriyor, biz de bunu süzüyoruz. Doğal yöntemlerle alıp balımızı üretmiş oluyoruz."

        REKLAM

        - "Çiçeği takip ettiğimiz bir göç yapıyoruz"

        Anıl, Hatay, Elazığ ve Erzurum'un Çat ilçesi olmak üzere doğal çiçeği takip ederek hasat zamanına ulaştığını belirterek, "Çiçeği takip ettiğimiz bir göç yapıyoruz. Burada gayemiz şekeri arıdan uzak tutmak ve sadece doğayla beslemek. Haziranın ilk haftasında buraya gelerek buranın doğasından faydalanıyoruz. Yaklaşık 3,5 ay hiç el değmeden sadece rutin işlemlerle hasat dönemini bekliyoruz. Bu arılar uzun bir yolculuktan çıkıyorlar. Çiçek neredeyse arı orada oluyor." dedi.

        Çat ilçesindeki bitki çeşitliliğine de değinen Anıl, "Burası ender bulunan bir doğa. Hiçbir tarımsal ilaç faaliyeti yok. Arılarımız buradan faydalanıyor. Bir bitki bitiyor, diğeri geliyor. Dağların rakımları 2 bin 800'e kadar çıkabiliyor. Altta bir çiçek varsa yukarıda farklı çiçek oluyor. Bu da üretilen bala kat kat değer katıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        "Yeniden başlangıç için bir fırsat!"
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        Stres oyuncağı elinde patladı! Yanık ve kızarık oldu
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Sokakta öldürülmemiş... Eli, kolu bağlanmış işkenceyle kanlı infaz
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        Gazze'deki yıkım uydu görüntülerine yansıdı
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        İki taraf da tetiğe bastı! Başkent'te kanlı düellonun görüntüsü çıktı
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"

        Benzer Haberler

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, partisinin Erzurum kongresinde ko...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, partisinin Erzurum kongresinde ko...
        Keratokonus hastaları Erzurum'da ileri teknolojiyle tedavi ediliyor
        Keratokonus hastaları Erzurum'da ileri teknolojiyle tedavi ediliyor
        Erzurum'da kalp ve damar cerrahları ile kardiyologlar mesleki deneyimlerini...
        Erzurum'da kalp ve damar cerrahları ile kardiyologlar mesleki deneyimlerini...
        Olay yerine 4,68 dakikada ulaşan Erzurum İtfaiyesi yıllık 9 bin vakaya müda...
        Olay yerine 4,68 dakikada ulaşan Erzurum İtfaiyesi yıllık 9 bin vakaya müda...
        Öğretmen ailesinin sohbeti ödüllü yapay zeka projesine dönüştü
        Öğretmen ailesinin sohbeti ödüllü yapay zeka projesine dönüştü
        Bisikletli çocuğun ölümünde alkollü sürücüye verilen 3 yıl 9 ay hapis cezas...
        Bisikletli çocuğun ölümünde alkollü sürücüye verilen 3 yıl 9 ay hapis cezas...