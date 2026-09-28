Erzurum'da otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı
Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
E-80 kara yolunda Hacı İbrahim Efendi Cami mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 25 AFS 206 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan F.S'ye (19) çarptı.
Kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Irak uyruklu kızın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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