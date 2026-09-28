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        Erzurum'da otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Erzurum'da otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        E-80 kara yolunda Hacı İbrahim Efendi Cami mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 25 AFS 206 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan F.S'ye (19) çarptı.

        Kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Irak uyruklu kızın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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