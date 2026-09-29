Kalp ve damar sağlığı için Akdeniz tipi beslenme ve düzenli egzersiz öneriliyor

Erzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Dr. Fikret Sefa Yağış, kalp sağlığını korumak için Akdeniz tipi beslenme ve haftada 150-300 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapılmasını önerdi.

Dr. Fikret Sefa Yağış, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla kalp ve damar sağlığına ilişkin yaptığı değerlendirmede, düzenli fiziksel aktivite ile sağlıklı beslenmenin kalp sağlığının korunmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Kalp ve damar sağlığını korumanın günlük yaşamda uygulanacak basit ama etkili adımlarla mümkün olduğunu ifade eden Yağış, şunları kaydetti:

"Tereyağı gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağı gibi doymamış yağlar tercih edilmelidir. Kırmızı ve işlenmiş et tüketimi sınırlandırılmalı, meyve ve sebze ağırlıklı Akdeniz tipi beslenme bir alışkanlık haline getirilmelidir. Sağlıklı bir kalp için sadece beslenmenin yeterli değil, fiziksel aktivite ve yaşam kalitesinin de belirleyici olması gerekiyor. Bu kapsamda haftada 150 ila 300 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapılmasını öneriyoruz."

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Yağış, kalp sağlığı için tütün ürünleri ve alkolden de uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, "Yeterli uyku, stres yönetimi ve düzenli sağlık kontrolleri kalp sağlığını korumada hayati rol oynuyor." diye konuştu.