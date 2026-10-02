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        Erzurum'da belediye personeli bulduğu çantayı polise teslim etti

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde belediye personeli, durakta bulduğu içerisinde ziynet eşyası olan çantayı polise teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 23:07 Güncelleme:
        Erzurum'da belediye personeli bulduğu çantayı polise teslim etti

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde belediye personeli, durakta bulduğu içerisinde ziynet eşyası olan çantayı polise teslim etti.

        Pasinler Belediyesi personeli Suat Yavuç, Dörtyol mevkisinde yaralı köpek ihbarına giderken durakta çanta buldu.

        Yavuç, içerisinde ziynet eşyası olan çantayı Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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