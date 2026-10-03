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        Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu

        Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu

        Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre hava sıcaklığının 2,1 derece ölçüldüğü Palandöken Dağı'nda sabah yoğun sis görüldü.

        Dağdaki sis, kayak merkezinin üst pisti ile 3200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında yoğunluk gösterdi.

        Sis nedeniyle dağdaki görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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