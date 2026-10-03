Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu
Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu.
Giriş: 03.10.2026 - 10:00 Güncelleme:
Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yoğun sis etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre hava sıcaklığının 2,1 derece ölçüldüğü Palandöken Dağı'nda sabah yoğun sis görüldü.
Dağdaki sis, kayak merkezinin üst pisti ile 3200 metre rakımdaki Ejder Tepesi arasında yoğunluk gösterdi.
Sis nedeniyle dağdaki görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
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