Erzurum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Erzurum'un Narman ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 03.10.2026 - 13:38 Güncelleme:
Erzurum'un Narman ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 34 PEV 881 plakalı otomobil, Narman-Oltu kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Narman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ