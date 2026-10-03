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        Erzurum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Erzurum'un Narman ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Erzurum'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Erzurum'un Narman ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 34 PEV 881 plakalı otomobil, Narman-Oltu kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Narman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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