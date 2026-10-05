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        Erzurum'da adalet hizmetine katkı sunacak yaklaşık 2 bin bilirkişi adayı yemin etti

        Erzurum'da, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Erzurum Bölge Kurulu Yemin Töreni ve Paneli'nde adalet hizmetine katkı sunacak yaklaşık 2 bin bilirkişi adayı yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Erzurum'da adalet hizmetine katkı sunacak yaklaşık 2 bin bilirkişi adayı yemin etti

        Erzurum'da, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen Erzurum Bölge Kurulu Yemin Töreni ve Paneli'nde adalet hizmetine katkı sunacak yaklaşık 2 bin bilirkişi adayı yemin etti.

        Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Erdinç Avşar, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda katılımcılara Adalet Bakanı Akın Gürlek'in selamını ileterek, Türkiye'de ilk kez böyle bir kalabalıkla yemin töreni düzenlendiğini söyledi.

        Bilirkişilerin yargıya en çok destek verenlerin başında geldiğini belirten Avşar, "Bilirkişiler, teknik konularda yargıya yardımcı olanlardır, yaptıkları görevler çok kutsal. Sonuçta hakim ve savcılar çok yetkin insanlar olmasına rağmen konuyu çözmek için teknik bilgi gerektiren konularda özellikle kanun, açıkça bilirkişiye gidilmesi mecburiyetini getirmiştir. Bunu da kıymetli bilirkişiler yerine getiriyor." dedi.

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        Avşar, uzun yıllardır Adalet Bakanlığında görev yaptığını, bilirkişilik meselesini her zaman yargının kanayan yarası olarak gördüğünü ve bu konuda Avrupa Birliği projesi gibi çeşitli çalışmalar yaptığını ifade etti.

        - "Hakimlerimiz, bilirkişiye çok müracaat etmek zorunda kalıyor"

        Bilirkişi raporu sayılarının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Avşar, şunları kaydetti:

        "2025 yılında 1 milyon 600 bin dosyada bilirkişi raporu alınmış. Aslında bana göre çok büyük rakam yani bu kadar özel ve teknik bilgiyi gerektiren konu olmuş mudur? İşte bizim bilirkişilikte en büyük sorunlarımızdan biri bu. Yani hakimlerimiz, yargımız, özellikle 'Bilirkişi raporu almadan dosyayı bitirmeyin!' şeklinde mahkeme kararlarını bozdukları için bilirkişiye çok müracaat etmek zorunda kalıyor. Bu raporlar için devlet 7,7 milyar, yaklaşık 8 milyar TL para ödemiş."

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        Avşar, 2026 yılı için rakamların daha da yüksek olduğuna işaret ederek, "Bu sayılara baktığımızda uyuşmazlıkların, özellikle hukuk davalarının bilirkişi raporu almadan çözüme kavuşturulmadığını görüyoruz. Gerekirse elbette bilirkişiye başvurulmalı ancak kimi zaman ek raporlar ve yeniden bilirkişi raporlarıyla davaların uzadığını, taraflara ve devlete ek maliyeti artırdığını biliyoruz. Bu konuda üst düzey hassasiyet göstererek gereksiz masrafa yol açmadan dosyalarınızı olabilecek en kısa sürede ve en adil şekilde sonuçlandıracağınıza inancımızı belirtmek isterim." diye konuştu.

        - "Bilirkişiliği, bir çıkar ya da geçim müessesesi olarak görmesinler"

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        Bilirkişilere tavsiyelerde bulunan Avşar, "Lütfen raporlarınızın bir insanın hakkını teslim etmek ya da haksıza haksızlığını bildirmek manasına geldiğini gözden ırak tutmayınız. Gerçekten çok önemli görev ifa ediyorsunuz. Bilirkişiliği, bir çıkar ya da geçim müessesesi olarak görmesinler. Kutsal adalet mekanizmasına katkıda bulunduklarını unutmasınlar. Lütfen bilirkişilikle ilgili eleştirilerden tez zamanda kurtulalım." ifadelerini kullandı.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da üniversitenin uzun yıllardır verdiği eğitimle ülkenin bilirkişi kaynağına destek olmayı sürdürdüğünü belirterek, "Adalet Bakanlığı ve paydaş kurumlarla yürüttüğümüz işbirlikleri ve ortak çalışmalarla bilimsel birikimimizi adalet mekanizmasını daha hızlı ve şeffaf işlemesine katkı sunmak için seferber etmekteyiz. Her alanda eğitim veren üniversitemiz, başarılarında dünya sıralamalarında adından söz etmektedir. Atatürk Üniversitesi, 2026 yılında Birleşmiş Milletlerin de çok önem verdiği THE World University Ranking'de 17 kriterin üçünde dünyanın ilk 10 üniversitesi arasına girmiştir. 17 kriterin dokuzunda ise Türkiye birincisidir." diye konuştu.

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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Uğur Kapar, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir'in de konuşma yaptığı programa AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, hakim ve savcılar, Erzurum Bilirkişi Bölge Kurulu Başkanı Pınar Demir Yılmazel ile çevre illerden yaklaşık 2 bin bilirkişi adayı katıldı.

        Konuşmaların ardından yemin töreni ve panel düzenlendi.

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