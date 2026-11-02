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        Milli kick boksçuların Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefi altın madalya

        MUHAMMET MUTAF - Büyükler Avrupa Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanan milli kick boksçular, Kuzey Makedonya'dan 3 altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Milli kick boksçuların Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefi altın madalya

        MUHAMMET MUTAF - Büyükler Avrupa Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanan milli kick boksçular, Kuzey Makedonya'dan 3 altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        Milli sporcular Cebrail Gençoğlu (31), Muhammed Enes Yanmaz (21) ve Emirhan Çalışır'ın (21) yer aldığı Kick Boks Milli Takımı, 6-15 Kasım'da düzenlenecek şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

        Haftada 6 gün yoğun tempoda antrenman yapan milli kick boksçular, şampiyonaya sıkı hazırlanıyor.

        Kick Boks Milli Takım Antrenörü Emre Şahin, AA muhabirine, şampiyonaya katılmaya hak kazanmanın yaklaşık 1,5 yıllık çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

        Avrupa Şampiyonası'nın zor bir süreç olduğunu belirten Şahin, "Geçen yıl dünya şampiyonasına katıldığımız iki sporcumuz vardı. Bu sene 3 sporcuyla katılıyoruz. Bir sporcumuza daha milli sporcu olarak görev aldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

        "Bu başarıları almak kolay değil, zor ve fedakarlık isteyen bir yol. Bu yolda haftanın 6 günü çalışıyorlar. Bazı günlerde tek, bazı günlerde çift antrenmanlar yapıyorlar. Kick boks biraz zor bir spor. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Her ne kadar tecrübeli olsak bile herkes çok çalıştığı için vrupa Şampiyonası'nda zirveye ulaşmak kolay değil. Mücadele etmek lazım. İsim değil, oradaki performans çok önemli. Her ne kadar dünya ya da Avrupa şampiyonu ünvanı alsak bile oradaki ambiyansı kaldırabilmek zor. Üzerimizde bayrağımızın vermiş olduğu temsil boyutu var. Çocuklarımızın ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. İddialıyız, gönül ister ki 3 Avrupa şampiyonluğuyla dönelim. Yaklaşık 1,5 yıllık bir emeğimiz var, çok çalıştık."

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        - "Asıl mücadelemiz bayrak sevgimiz"

        Milli sporcu Cebrail Gençoğlu ise yaklaşık 25 yıldır sporun içinde olduğunu anlattı.

        Kariyerinde 1 dünya, 1 Avrupa, 25 Türkiye şampiyonluğu ile 3 dünya ikinciliği bulunduğunu ifade eden Gençoğlu, "Yaklaşık 2,5 aydır ciddi bir şekilde bu turnuvaya hazırlanıyoruz. Son haftalardayız, antrenmanların en pik yaptığı dönemlerdeyiz. Hedefimiz ülkemize tekrar bir Avrupa şampiyonluğu kazandırmak, İstiklal Marşı'mızı tekrar tüm Avrupa'ya dinlettirebilmek. Avrupa'da ve dünyada zaten derecelerimiz, başarılarımız ve madalyalarımız var ama nihai hedefimiz Türk bayrağını her zaman layık olduğu yere taşıyabilmek. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Asıl mücadelemiz bayrak sevgimiz." diye konuştu.

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        - "İnşallah 3 Avrupa şampiyonu olarak ülkemize geri döneceğiz"

        Kick boksçu Muhammed Enes Yanmaz da 8 yıldır bu sporu yaptığını anlattı.

        Bugüne kadar 2 dünya, 1 Avrupa ve 8 Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini belirten Muhammed Enes Yanmaz, "İnşallah Makedonya'da karneme bir Avrupa şampiyonluğu daha ekleyeceğim. Çok güzel ve çok sağlam hazırlanıyoruz, çok iddialıyız. İnşallah Avrupa şampiyonu olarak ülkemize döneriz." dedi.

        Emirhan Çalışır ise yaklaşık 6 yıldır bu sporu yaptığını, gençlerde 1 dünya, büyüklerde 3 Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyleyerek, "Erzurum'un rakımını kullanarak rakiplerimize üstünlük kurmaya çalışıyoruz. Çocukken hep hayal ederdim, milli takıma giden insanlara imrenirdim ve 'Ne kadar güzel Türk bayrağını dalgalandıracaklar' derdim. 2026'da yapılan turnuvalar sonucunda ilk defa milli takıma gitmek bana nasip oluyor. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. Bu yola 3 kişi olarak çıktık. Hedefimiz her daim şampiyon olmak ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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