Müzeye dönüştürdüğü kilerinde 10 binden fazla nostaljik objeyle geçmişi yaşatıyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Murat Şahin, yıllar içinde topladığı 10 binden fazla nostaljik objeyle evinin kilerini adeta müzeye dönüştürerek geçmişin izlerini yaşatıyor.



İlçeye bağlı Elmalı Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıl önce meydana gelen heyelanın ardından evi riskli bulunarak yıkılan Şahin, devlet tarafından Madenköprübaşı mevkisinde yaptırılan afet konutlarına taşındı.



Eski evinden getirdiği ve atmaya kıyamadığı eşyaları evinin arkasındaki kilere yerleştiren Şahin, zamanla çevresinden topladığı malzemelerle koleksiyonunu büyüttü.



Köy yaşamında kullanılan mutfak gereçleri, bakır eşyalar, ütüler, sandıklar, gaz lambaları, eski televizyon ve telefonlar ile çeşitli oyuncakların yer aldığı kilerde bugün 10 binden fazla nostaljik obje bulunuyor. Şahin'in koleksiyonunda ayrıca yaklaşık 5 bin madeni para da yer alıyor.



- İlçe halkının uğrak noktalarından biri oldu



Zamanla ilgi gören koleksiyon, ilçede geçmişe tanıklık etmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline gelirken, çevredeki vatandaşlar da evlerinde bulunan eski eşyaları Şahin'e getirerek koleksiyonuna katkı sunuyor.



Murat Şahin, AA muhabirine, hobisinin eski köy evinden getirdiği eşyalarla başladığını anlattı.



Köyden taşınırken yanında getirdiği bazı eşyaları atmaya kıyamadığını belirten Şahin, "Köyden geldiğimiz için oradan kalan eski malzemeleri değerlendirmek istedim. Önce kiler bölümüne yerleştirdim, daha sonra yeni eşyalar ekleyerek bu alanı oluşturdum." dedi.



Kilerin zamanla eski eşyaların sergilendiği bir alana dönüştüğünü söyleyen Şahin, çevresindeki insanların da kendisine nostaljik malzemeler getirmeye başladığını ifade etti.



- "Son yüzyılda evlerde kullanılan birçok malzeme var"



Eski köy evlerinde kullanılan eşyaları geleceğe taşımak istediğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:



"Son yüzyılda evlerde kullanılan birçok malzeme burada bulunuyor. Çekiçler, kaşıklar, bakır eşyalar, elektriğin olmadığı dönemlerde kullanılan gaz lambaları ve ocaklar gibi çok sayıda eşya var. Burayı merak edip gelenler oluyor. Gelenler, evlerinde bulunan eski malzemeleri de getiriyor. Her gün burada en az bir saat geçiriyorum. Daha güzel görünmesi için sürekli düzenleme yapıyorum. Bu benim için güzel bir hobi ve bundan büyük mutluluk duyuyorum."



Hobisine eşinin de destek verdiğini anlatan Şahin, koleksiyonunu yeni eşyalarla geliştirmeyi sürdürdüğünü aktardı.

