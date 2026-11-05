Palandöken beyaza büründü, gece sıcaklık -4,7' oldu

Palandöken'in zirvesi gece yağan karla birlikte beyaza büründü. Gece Erzurum'da ölçülen en düşük sıcaklık4,7 oldu.

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görünmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ,ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.