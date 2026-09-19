Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik hedefi değil, bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin yeniden hayal kurma iradesidir. Bu iradeyi AK Parti hiçbir zaman için sözde bırakmadı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik hedefi değil, bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin yeniden hayal kurma iradesidir. Bu iradeyi AK Parti hiçbir zaman için sözde bırakmadı." dedi.

        Bakan Yumaklı, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, Erzurum'un tarımını ve diğer bütün konularını bir arada istişare etmek için toplantılara katılan AK Parti İl Başkanı'na, milletvekillerine, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile parti mensuplarına teşekkür etti.

        AK Parti'nin erdemliler hareketi olduğunu söyleyen Yumaklı, "AK Parti olarak 25 yıl önce Türk siyasetinde yeni bir sayfa açtık. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan savunma sanayisine ve sosyal politikalara kadar büyük bir başarı hikayesi yazıldı. En önemlisi, millet iradesi üzerindeki vesayetin prangaları birer birer kırıldı." diye konuştu.

        REKLAM

        Yumaklı, AK Parti'nin çeyrek asırdır millet davasının mücadelesini verdiğini, gücünü Anadolu'nun bin yıllık irfanından ve kadim değerlerinden aldığını aktardı.

        Demokrasi için kara bir leke olan darbeler döneminin artık tarihe karıştığını vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Milletimizin sağduyusu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da galip gelip onların bu karartmalarına, dezenformasyonlarına hiçbir zaman için prim vermeyecektir. Sanal medyada her türlü dezenformasyon faaliyetine devam edildiği aşikardır. Aziz milletimiz, ülkemizin istiklal ve istikbalinin en büyük teminatı olacaktır. Millet olmanın da en büyük gücü buradadır. AK Parti'nin çeyrek asırdır yazdığı destan, şüphesiz ki milletimizin bir şahlanış destanıdır. Bu yüzden milletimiz AK Parti'nin arkasında durmaya her koşulda devam etmiştir.

        REKLAM

        AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde her zaman siyasi istikrarın, milli birlik ve bütünlüğün teminatı olmuştur. Dahası Türkiye'nin vizyonu ve hedefleri her zaman büyütülmüş ve bir yol haritası üzerinden takip edilmiştir. AK Parti kurulup Sayın Cumhurbaşkanımız millet iradesini öne koyduğunda 2023'ler konuşulmuştu, şimdi 2053'ü, 2071'i konuşuyoruz. Bugün bile vizyonuyla, birikimiyle, öz güveniyle kendisiyle yarışan bir AK Parti olduğunu söylemek istiyorum. 2053 ve 2071 vizyonu bunun göstergesidir."

        Yumaklı, Terörsüz Türkiye hedefinin ülke ve millet için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bu süreçle Türkiye'nin 40 yıllık prangalarından kurtulacağını kaydetti.

        REKLAM

        - "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde büyük bir seferberlik başlattık"

        Gaziler Günü dolayısıyla şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını dile getiren Yumaklı, şunları söyledi:

        "Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik hedefi değil, bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin yeniden hayal kurma iradesidir. Bu iradeyi AK Parti hiçbir zaman için sözde bırakmadı. Güvenliğin sağlandığı, her karış toprağın yeniden üretim ve değer katan bir hususla geri dönmesi için gayret sarf ediyoruz. Kalıcı huzurun, vatandaşlarımızın ekmeğini kendi topraklarından çıkarması, kendi işinin sahibi olmasından geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu anlayışla Bakanlık olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde büyük bir seferberlik başlattık."

        REKLAM

        Bakan Yumaklı, geçen haftalarda Erzurum ve Diyarbakır'da bölgesel çalışmalar yaparak mevcuttaki projelerin tek tek gözden geçirildiğini bildirdi.

        Bu konudaki çalışmalarda sona gelindiğini anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Allah nasip ederse hiçbir gencimizin, hiçbir evladımızın doğduğu bu güzel toprakları bırakıp iş bulma amacıyla gurbete gitmesini istemiyoruz. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, en uçtaki vatandaşımıza ulaşan ve onlarla hemhal olan bir Bakanlık olarak inşallah biz evlatlarımızın kendi tarlasının efendisi, kendi fabrikasının çalışanı, kendi toprağının girişimcisi olması için gece gündüz çalışmamıza devam edeceğiz. Ben bu ülkenin bir evladı olarak, sadece bir Bakan olarak değil, bu süreçteki kararlılıkları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve destek veren, katkıda bulunan bütün milletvekillerimize ve tüm paydaşlara bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.

        REKLAM

        Son 25 yılda bu ülkenin gelişmesi, bu ülkenin insanlarının refah ve huzuru için AK Parti elini taşın altına koydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde müreffeh ve büyük Türkiye için çalıştı, çabaladı, hala da önümüzdeki dönemin, yani çocuklarımızın istiklal ve istikbalini inşa etmek için gayret ediyoruz. Tarım sektöründe politikalarımızı geliştiriyoruz. Verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için gayret ediyoruz. Bu doğrultuda Bakanlık olarak Erzurum'un tarım, orman ve su potansiyelini her zaman verimli şekilde kullanması için bütün alanlarda sektörü destekleyici hibe ve yatırımlara imza attık, atmaya devam ediyoruz."

        REKLAM

        AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun Bakan Yumaklı'ya sunum yaparak taleplerini ilettiği toplantıya, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, kurum müdürleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Erzurum'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Erzurum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Erzurum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Bakan Yumaklı, yetiştiricilerden aşı ve kimliklendirme ücreti almayacakları...
        Bakan Yumaklı, yetiştiricilerden aşı ve kimliklendirme ücreti almayacakları...
        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da Gaziler Günü dolayısıyla törenler düze...
        Erzurum, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da Gaziler Günü dolayısıyla törenler düze...
        Erzurum'da solunum hastalıkları 716 yıllık medresede ele alındı
        Erzurum'da solunum hastalıkları 716 yıllık medresede ele alındı
        Türkiye'deki çocukların yüzde 90'ı yapay zeka kullanıyor
        Türkiye'deki çocukların yüzde 90'ı yapay zeka kullanıyor