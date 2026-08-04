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        TCMB Başkanı Karahan Erzurum'da "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı"na katıldı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla Erzurum'da "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 19:22 Güncelleme:
        TCMB Başkanı Karahan Erzurum'da "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı"na katıldı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla Erzurum'da "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ETSO) yapılan açıklamada, hizmet binasında gerçekleştirilen "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı"nda TCMB Başkanı Karahan'a kentteki iş dünyasının beklentilerinin iletildiği belirtildi.

        Açıklamada, toplantıda bölge sanayicisi ve tüccarının karşılaştığı problemler ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, ETSO'ya kayıtlı üyelerin üretime ve ihracata dayalı büyüme hedeflerinin paylaşıldığı aktarıldı.

        Toplantıda şehir ekonomisine yön verecek istişarelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, Karahan'ın "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunum yaptığı bildirildi.

        Açıklamada, Karahan'ın sunumunda ülke ekonomisinin genel durumu değerlendirilerek, piyasa istikrarına ve bölgesel ticarete ivme katacak makroekonomik adımların detaylarıyla ele alındığı ifade edildi.

        Soru cevap şeklinde devam ettiği belirtilen toplantıya, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, MÜSİAD Erzurum Şubesi Başkanı Abdülkerim Kavaz ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldığı kaydedildi.

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