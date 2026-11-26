Erzurum Valisi Aydın Baruş’un başkanlığında, il genelinde uzun süreli bırakılan ve kullanılmayan araçlara yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tüm ilçe kaymakamları ve ilgili paydaş kurumların katılımıyla düzenlenen toplantıda, şehir estetiğini bozan ve güvenlik riski oluşturan araçların durumu masaya yatırıldı.

Görüşmede; cadde, sokak, meydan ve park gibi kamunun ortak kullanım alanları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan terk edilmiş, hurda, hasarlı, buluntu veya kullanılamaz durumdaki araçların tespit edilerek bulundukları yerlerden kaldırılmasına yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun değerlendirildiği toplantıda, saha çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı.