Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli kış turizmi ve tarih merkezlerinden Erzurum’da etkili olan kar yağışı, kent genelinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kent merkezinde kar yağışıyla birlikte, şehrin simge yapıları beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler ve Erzurum Kalesi gibi tarihi mekanlarda ortaya çıkan manzara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları, tarihi yapıların önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Palandöken’de kış manzarası

Öte yandan, Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi de yağan karla birlikte tamamen beyaza büründü. Çam ağaçlarının üzerinde biriken kar ve sisin oluşturduğu atmosfer, bölgede eşsiz görüntüler sundu. Şehrin simgelerinden birisi olan yüksekten atlama kuleleri de karlı manzarasıyla dikkatleri çetki.

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Belediye ve karayolları ekipleri, kar yağışının günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilememesi için kent merkezindeki ana arterlerde ve Palandöken yolunda kar küreme ile tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.