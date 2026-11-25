Erzurum’da gece yarısından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından oluşan buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte yollarda gizli buzlanmaya yol açtı. Özellikle kent merkezindeki ana arterlerde ve ara sokaklarda buz pistine dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücülerin karıştığı zincirleme ve maddi hasarlı kazalarda, ilk belirlemelere göre yaralanan vatandaşlar oldu.

İhbar üzerine kaza bölgelerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalar nedeniyle bazı güzergahlarda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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Öte yandan, ulaşımın aksamaması ve yeni kazaların yaşanmaması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler, kent merkezi ve bağlantı yollarında tuzlama ve solüsyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.