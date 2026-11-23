Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) seçimlerinde kendisine destek veren ve sandıktan başarıyla çıkan 25 meslek grubuyla ipi göğüsleyen Lütfü Yücelik, "Kimseyi geride bırakmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kapımızı herkese açık tutarak Erzurum için üretmeye devam edeceğiz" dedi.

2022 yılında yapılan seçimlerde aday olmayan Lütfü Yücelik, 4 yıl sonra yapılan ETSO seçimlerinde yeniden adaylığını koydu. 21 Kasım 2026 günü 30 meslek grubunda gerçekleştirilen seçimlerde Lütfü Yücelik'i destekleyen 25 meslek grubu, mevcut başkan Saim Özakalın'ı destekleyen 5 meslek grubu sandıktan birinci çıktı. Böylece Lütfü Yücelik 4 yıl aradan sonra yeniden ETSO Başkanlığına doğru adım atmış oldu. Yücelik seçin sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün sadece bir seçimi kazanmadık; yılların emeğini, tecrübeyi, güveni ve ortak bir Erzurum hayalini taçlandırdık" dedi.

REKLAM

"Kimseyi ötekileştirmeden, kapımızı herkese açık"

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde ortaya koyulan güçlü irade ve şahsına gösterilen güven için her bir üyeye, yol arkadaşlarına ve destek veren tüm hemşehrilerine yürekten teşekkür ettiğini vurgulayan Yücelik, "Bu başarı tek bir kişinin değil, Erzurum için aynı heyecanı taşıyan, aynı hedefe inanan ve aynı sorumluluğu paylaşan büyük bir ailenin başarısıdır. Bizim için bu sonuç bir bitiş değil, çok daha büyük bir mücadelenin başlangıcıdır. Tecrübemizden aldığımız güç, ekibimizin dinamizmi ve ortak aklın rehberliğinde Erzurum'un ticaretini, sanayisini, üretimini ve istihdamını daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Kimseyi geride bırakmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kapımızı herkese açık tutarak Erzurum için üretmeye devam edeceğiz. Bu güvenin sorumluluğunu omuzlarımızda, Erzurum sevdamızı yüreğimizde taşıyoruz. Kazanan Erzurum oldu. Şimdi çalışma, üretme ve şehrimize değer katma zamanı. Hep birlikte daha güçlü bir Erzurum için Rabbim çıktığımız bu kutlu yolda bizleri mahcup etmesin, Allah; bizlerin yar ve yardımcımız olsun" dedi.