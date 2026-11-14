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        Eskişehir'de 35 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 35 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Eskişehir'de 35 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 35 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'ndeki apartmanın bir dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, tek başına yaşayan 35 yaşındaki Ahmet Turaç Kızıltanlı'yı hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Kızıltanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Adrese gelen belediye tabibi tarafından yapılan incelemede, Kızıltanlı'nın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Cenaze otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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