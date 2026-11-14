Hentbol: Erkekler Süper Ligi
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 28-26 mağlup etti.
Giriş: 14.11.2026 - 15:57 Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 28-26 mağlup etti.
Mihalıççık Belediyesi Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 15-14 önde tamamladı.
İkinci yarıda öne geçen İstanbul Gençlik, maçı 28-26 kazandı.
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