Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Hentbol: Erkekler Süper Ligi

        Hentbol: Erkekler Süper Ligi

        Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 28-26 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Hentbol: Erkekler Süper Ligi

        Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 28-26 mağlup etti.

        Mihalıççık Belediyesi Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 15-14 önde tamamladı.

        İkinci yarıda öne geçen İstanbul Gençlik, maçı 28-26 kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
        Mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?

        Benzer Haberler

        Beylikova Kaymakamı Kantilav, kick boks kursu öğrencileriyle buluştu
        Beylikova Kaymakamı Kantilav, kick boks kursu öğrencileriyle buluştu
        Eskişehir'de "Diyabeti Erken Fark Et, Erken Harekete Geç" eğitimi verildi
        Eskişehir'de "Diyabeti Erken Fark Et, Erken Harekete Geç" eğitimi verildi
        Eskişehir'de dolandırılan çiftin 814 bin lirası polis operasyonuyla geri al...
        Eskişehir'de dolandırılan çiftin 814 bin lirası polis operasyonuyla geri al...
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye teşekkür belgesi ver...
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye teşekkür belgesi ver...
        Eskişehir'de Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi
        Eskişehir'de Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi
        Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav genç sporcularla bir araya geldi
        Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav genç sporcularla bir araya geldi