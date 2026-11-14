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        Eskişehir'de dolandırılan çiftin 814 bin lirası polis operasyonuyla geri alındı

        Eskişehir'de telefonla arayıp kendilerini kamu personeli olarak tanıtan şüphelilerin dolandırdığı çiftin 814 bin lirası, polis ekiplerinin operasyonuyla geri alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Eskişehir'de dolandırılan çiftin 814 bin lirası polis operasyonuyla geri alındı

        Eskişehir'de telefonla arayıp kendilerini kamu personeli olarak tanıtan şüphelilerin dolandırdığı çiftin 814 bin lirası, polis ekiplerinin operasyonuyla geri alındı.

        Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan A.Ö. (29), yaklaşık 2 ay önce telefonla arayan şüphelilerin, adının bir soruşturmaya karıştığını söylemesi üzerine evindeki altınları kuyumcuda bozdurdu.

        Şüphelilerin yönlendirmesiyle 814 bin lirayı verilen hesaplara gönderen A.Ö, eşi R.Ö'nün eve gelmesinin ardından dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

        İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir merkezli 7 ilde operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla bağlantılı 11 şüpheliyi yakaladı.

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        Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonda yakalanan şüphelilerden ele geçirilen çiftin 814 bin lirası iade edildi.

        - "Emniyet güçlerine çok teşekkür ediyorum"

        R.Ö, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin kendisini emniyet personeli olarak tanıtan kişi tarafından arandığını belirtti.

        Şüphelilerin, haklarında bir soruşturması bulunduğunu ve dava açıldığını söyleyerek eşini korkuttuğunu anlatan R.Ö, evdeki altınların bozdurularak paranın verilen hesaba gönderilmesini istediklerini ifade etti.

        Eşinin, kendisine haber vermek istediğinde şüphelilerin bunu yapmaması yönünde tehditte bulunduğunu aktaran R.Ö, 814 bin liranın bu şekilde dolandırıcıların hesabına gönderildiğini kaydetti.

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        Durumu fark ettikten sonra polise başvurduklarını dile getiren R.Ö, bir süre sonra hesaplarına para gelmeye başladığını, bunun üzerine yeniden emniyetle iletişime geçtiklerini söyledi.

        Polis ekiplerinin şüphelileri yakaladığını ve paralarını geri aldıklarını kendilerine bildirdiğini anlatan R.Ö, "Emniyet güçlerine çok teşekkür ediyorum. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu şahısları başarılı bir şekilde yakaladı." dedi.

        Vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyaran R.Ö, kendisini polis veya başka bir kamu görevlisi olarak tanıtarak para isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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