Eskişehir'de "Diyabeti Erken Fark Et, Erken Harekete Geç" eğitimi verildi

Programda uzmanlar tarafından sağlıklı beslenme alışkanlıkları, düzenli fiziksel aktivitenin önemi ve diyabetten korunma yolları detaylı şekilde anlatıldı.

Bu kapsamda, Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen eğitimlerde katılımcılara diyabet hastalığı hakkında kapsamlı bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının "Diyabeti Erken Fark Et, Erken Harekete Geç" sloganı doğrultusunda Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi ekiplerince farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

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