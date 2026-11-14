Beylikova Kaymakamı Kantilav, kick boks kursu öğrencileriyle buluştu

Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, ilçedeki Gençlik Merkezinde düzenlenen kick boks kursunu ziyaret ederek öğrencilerin antrenmanlarını izledi.

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Müdürü Mehmet Gülmez tarafından karşılanan Kantilav, sporcuların antrenmanlarını ve ringde yaptıkları gösteri maçlarını takip etti.

Merkezde yürütülen kurslar, eğitim faaliyetleri ve projeler hakkında Gülmez'den bilgi alan Kantilav, antrenman sonunda sporcularla sohbet ederek kendilerine ödüllerini verdi.

Kantilav, ziyaret kapsamında öğrenci velileriyle de bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.