Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        ESKİŞEHİR'de Ahmet Turaç Kızılkanlı (35) tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        ESKİŞEHİR’de Ahmet Turaç Kızılkanlı (35) tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bir apartmanın 7’nci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartmandakiler ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, tek başına yaşayan Ahmet Turaç Kızılkanlı’yı hareketsiz halde buldu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Kızılkanlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Ahmet Turaç Kızılkanlı’nın cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        REKLAM

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"

        Benzer Haberler

        Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
        Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
        Hentbol: Erkekler Süper Ligi
        Hentbol: Erkekler Süper Ligi
        Beylikova Kaymakamı Kantilav, kick boks kursu öğrencileriyle buluştu
        Beylikova Kaymakamı Kantilav, kick boks kursu öğrencileriyle buluştu
        Eskişehir'de "Diyabeti Erken Fark Et, Erken Harekete Geç" eğitimi verildi
        Eskişehir'de "Diyabeti Erken Fark Et, Erken Harekete Geç" eğitimi verildi
        Eskişehir'de dolandırılan çiftin 814 bin lirası polis operasyonuyla geri al...
        Eskişehir'de dolandırılan çiftin 814 bin lirası polis operasyonuyla geri al...
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye teşekkür belgesi ver...
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye teşekkür belgesi ver...