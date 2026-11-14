Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ESKİŞEHİR’de Ahmet Turaç Kızılkanlı (35) tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bir apartmanın 7’nci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartmandakiler ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, tek başına yaşayan Ahmet Turaç Kızılkanlı’yı hareketsiz halde buldu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Kızılkanlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Ahmet Turaç Kızılkanlı’nın cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.