Eskişehir'de Gençlik Hizmetleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Daha sonra Diyanet Gençlik Merkezi'ndeki etüt salonları, atölyeler ve sosyal aktivite alanları ziyaret edilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Toplantıda gençlere yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve gençlere sunulan hizmetlerin daha nitelikli hale getirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, yurtların müdürleri, gençlik merkezi müdürleri ile yurt ve gençlik merkezlerinde görev yapan manevi danışmanlar katıldı.

Eskişehir İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile İl Müftüsü Muharrem Gül başkanlık etti.

Eskişehir'de gençlere yönelik hizmetlerin niteliğinin artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Gençlik Hizmetleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

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