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        Eskişehir'de Gençlik Hizmetleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Eskişehir'de gençlere yönelik hizmetlerin niteliğinin artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Gençlik Hizmetleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Eskişehir'de Gençlik Hizmetleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Eskişehir'de gençlere yönelik hizmetlerin niteliğinin artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Gençlik Hizmetleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

        Eskişehir İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile İl Müftüsü Muharrem Gül başkanlık etti.

        Toplantıya, yurtların müdürleri, gençlik merkezi müdürleri ile yurt ve gençlik merkezlerinde görev yapan manevi danışmanlar katıldı.

        Toplantıda gençlere yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve gençlere sunulan hizmetlerin daha nitelikli hale getirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

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        Daha sonra Diyanet Gençlik Merkezi'ndeki etüt salonları, atölyeler ve sosyal aktivite alanları ziyaret edilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

        Program kapsamında Kalın ve Gül, geleneksel okçuluk platformunda ok atışı gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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