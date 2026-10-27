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        GAOSB ve GAGİAD'tan stratejik işbirliği

        Özel Gaziantep OSB Meslek Lisesi ve Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD), mesleki eğitim alanında önemli bir işbirliği protokolüne imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:49 Güncelleme:
        GAOSB ve GAGİAD'tan stratejik işbirliği

        Özel Gaziantep OSB Meslek Lisesi ve Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD), mesleki eğitim alanında önemli bir işbirliği protokolüne imza attı.

        "OkulSanayi İşbirliği" protokolü düzenlenen törenle Özel Gaziantep OSB Meslek Lisesi Kurucu Temsilcisi Mehmet Özmen ve GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara tarafından imzalandı. İmza törenine OSB ve GAGİAD yöneticilerinin yanında okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Geleceğimiz için en stratejik yatırım

        Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, GAGİAD ile imzalanan protokolün Gaziantep ve sanayimizin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Gaziantep, üretim gücü ve girişimci ruhuyla Türkiye’nin lokomotif şehridir. Bu gücü korumanın tek yolu ise eğitim ile sanayiyi birleştirmektir. Bizler, mesleki eğitime yapılan yatırımı, şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan en stratejik yatırım olarak görüyoruz" dedi.

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        Başkan Şimşek, "GAGİAD ile imzaladığımız işbirliği protokolü, dernek üyesi sanayicilerin, Özel Gaziantep OSB Meslek Lisesine sağlayacağı teknolojik altyapı desteğini, deneyim paylaşımını, staj imkânlarını ve istihdam odaklı işbirliğini kapsamaktadır. Protokolle birlikte öğrencilerimize, nitelikli mesleki eğitim kazandırılması, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün en üst düzeyde yetiştirilmesi ve istihdam imkanlarının artırılması hedeflenmektedir" dedi.

        Özel Gaziantep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucu Temsilcisi Mehmet Özmen ise imza töreninde yaptığı konuşmada, "Okulumuz, bugüne kadar 2 bin 572 mezun verdi ve bu gençlerimizin tamamına yakını şu an istihdam edilmiş durumda. Endüstriyel Otomasyon, Makine ve Tasarım, Metal, ElektrikElektronik, Tekstil, Gıda, Kimya ve Plastik Teknolojisi olmak üzere 8 farklı mesleki alanda hizmet veren 43 laboratuvarımızla, gençlerimizi iş hayatına eksiksiz hazırlıyoruz. Bugün imzalayacağımız protokol, bu güçlü altyapıyı GAGİAD üyelerimizin vizyonu ve küresel tecrübesiyle buluşturacaktır. İş dünyamızın liderlerinin öğrencilerimize rehberlik etmesi, onlara sadece meslek değil, aynı zamanda geniş bir ufuk kazandıracaktır. Bu sürece aktif katkı sunan tüm GAGİAD ailesine yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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        GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara da imza töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan işbirliği protokolünün Gaziantep sanayisi için önemine dikkat çekti. Başkan Yunus Kara, "Bu iş birliğiyle gençlerimizin mesleki gelişimini desteklemeyi, üyelerimizin bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimizle buluşturmayı, staj ve istihdam imkanlarının artırılmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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