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        Gaziantep'te 141 Gençlik Kulübü öğrencilerin fikirlerini projeye dönüştürecek

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Şehrim Okulum Projesi kapsamında oluşturulan 141 Gençlik Kulübü ile öğrencilerin fikirlerini projeye dönüştürmeleri ve okul dışı öğrenme imkanlarından yararlanmaları hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Gaziantep'te 141 Gençlik Kulübü öğrencilerin fikirlerini projeye dönüştürecek

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Şehrim Okulum Projesi kapsamında oluşturulan 141 Gençlik Kulübü ile öğrencilerin fikirlerini projeye dönüştürmeleri ve okul dışı öğrenme imkanlarından yararlanmaları hedefleniyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehrim Okulum Projesi Gençlik Kulüpleri Uygulama Modeli'nin lansmanı gerçekleştirildi.

        2026-2027 eğitim öğretim yılında Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerindeki resmi liselerde pilot olarak uygulanacak model kapsamında, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri spor, bilim, kültür, sanat ve doğa-çevre-toplum alanlarında faaliyet gösterecek.

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        Her biri 10 öğrenciden oluşacak kulüpler, rehber öğretmen danışmanlığında teknik geziler, uygulamalı etkinlikler ve yarışmalar düzenleyecek. Öğrenciler ayrıca okullarında ve çevrelerinde tespit ettikleri ihtiyaçlara yönelik projeler geliştirecek.

        Lansmanda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, projenin Gaziantep'in eğitim vizyonuna katkı sağlayacağını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen, projenin eğitimde bütüncül yaklaşımı güçlendireceğini ifade etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gençlerin beklentilerini anlamanın ve yeteneklerini geliştirecek fırsatlar sunmanın önemini vurguladı.

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        İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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