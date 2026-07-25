Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.


        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve hücum organizasyonları çalışmaları yaptı.


        Kırmızı siyahlı ekip, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        150 dikiş atıldı! Şoför kurtardı
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Katil motosikletle geldi... Dondurmacıda kanlı infaz!
        Gramı altın değerinde!
        Gramı altın değerinde!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te Fırat Mahallesi Parkı hizmete açıldı
        Gaziantep'te Fırat Mahallesi Parkı hizmete açıldı
        Gaziantep'te 1,5 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi
        Gaziantep'te 1,5 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi
        Hayat Projesi Fırat Mahallesi Parkı hizmete açıldı
        Hayat Projesi Fırat Mahallesi Parkı hizmete açıldı
        Tahmazoğlu, kamera ve dron destekli park denetimine katıldı Şahinbey'de kam...
        Tahmazoğlu, kamera ve dron destekli park denetimine katıldı Şahinbey'de kam...
        Gaziantep'te Bahçelievler Projesi'nin ilk 500 hak sahibi kurayla belirlendi
        Gaziantep'te Bahçelievler Projesi'nin ilk 500 hak sahibi kurayla belirlendi
        Bahçelievlerin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi
        Bahçelievlerin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi