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        Gaziantep'te 4 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi

        Gaziantep'te polis ekiplerince birer adrese yapılan operasyonda 4 adet ruhsatsız silah ile bin 528 adet fişek ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 20:58 Güncelleme:
        Gaziantep'te 4 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi

        Gaziantep’te polis ekiplerince birer adrese yapılan operasyonda 4 adet ruhsatsız silah ile bin 528 adet fişek ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

        Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet şarjör, bin 528 adet fişek ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli yakalandı.

        Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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