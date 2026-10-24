Gaziantep'te 4 adet ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ele geçirildi
Gaziantep'te polis ekiplerince birer adrese yapılan operasyonda 4 adet ruhsatsız silah ile bin 528 adet fişek ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep’te polis ekiplerince birer adrese yapılan operasyonda 4 adet ruhsatsız silah ile bin 528 adet fişek ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet şarjör, bin 528 adet fişek ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli yakalandı.
Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
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