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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 20:30 Güncelleme:
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

        Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaza, Büyükkarakuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, GaziantepYavuzeli karayolunda Y.A. (30) idaresindeki 01 AKA 535 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Ayşe Fatma Sezer’e çarptı. Feci kaza sonrası metrelerce savrulan kadın ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ayşe Fatma Sezer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden kadının Örenli Mahallesi’nde ikamet ettiği ve Büyükkarakuyu Mahallesi’nde oturan kızını ziyarete gitmeye çalıştığı öğrenildi.

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        Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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