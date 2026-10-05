Gaziantep'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü programı düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğal Hayatı Koruma ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığınca çocuklarda hayvan sevgisini geliştirmek ve hayvan haklarına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla program gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur, doğanın sadece insanların değil tüm canlıların olduğunu belirtti.

Hayvanların doğanın parçası oldukları bilincine varıp beraber yaşanılması gerektiğini ifade eden Uğur, şunları kaydetti:

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"Tüm Türkiye, tüm dünya bizi örnek alıyor, gelip barınaklarımızı geziyor. Dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden birine sahip olmakla kalmıyoruz, aynı zamanda sokakta nerede yaralanan, nerede kaza geçiren bir hayvan varsa vatandaşların ilk aradıkları yer Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Hayvanat Bahçesi. Onlar için özel hastanelerimiz, tedavi merkezlerimiz var."

Doğal Hayatı Koruma ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Celal Özsöyler de hayvanların yaşam haklarının önemini belirtti.

Programa, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Meltem Peri, Carnaval Pet Food Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kömürcü, hayvanseverler, öğretmenler ve ilkokul öğrencileri katıldı.