Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 21:35 Güncelleme:
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U'nun adresi belirlendi.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı
        Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        Neye niyet neye kısmet
        Neye niyet neye kısmet
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü programı düzenlendi
        Gaziantep'te 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü programı düzenlendi
        Gaziantep'te Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası düzenlendi
        Gaziantep'te Aksaçlılar Açık Hava Puta Federasyon Kupası düzenlendi
        Gaziantep'te şeker pancarı hasadı sürüyor
        Gaziantep'te şeker pancarı hasadı sürüyor
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu
        Gaziantep'te Prof. Dr. İlber Ortaylı Arkeoloji ve Türkoloji İhtisas Kütüpha...
        Gaziantep'te Prof. Dr. İlber Ortaylı Arkeoloji ve Türkoloji İhtisas Kütüpha...
        Gaziantep Kültür Yolu Festivali başladı
        Gaziantep Kültür Yolu Festivali başladı