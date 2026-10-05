Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U'nun adresi belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.