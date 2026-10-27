Gaziantep'te silahla yağma suçuna operasyon: 8 gözaltı

Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma suçuna yönelik operasyon yapıldı. Özel harekat destekli operasyon çerçevesinde belirlenen çok sayıda şüpheli ve adrese şafak vakti baskın düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 19 adet fişek ele geçirilerek 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bazı yağma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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