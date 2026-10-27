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        Gaziantep'te silahla yağma suçuna operasyon: 8 gözaltı

        Gaziantep'te nitelikli yağma suçuna yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:43 Güncelleme:
        Gaziantep'te silahla yağma suçuna operasyon: 8 gözaltı

        Gaziantep’te nitelikli yağma suçuna yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma suçuna yönelik operasyon yapıldı. Özel harekat destekli operasyon çerçevesinde belirlenen çok sayıda şüpheli ve adrese şafak vakti baskın düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 19 adet fişek ele geçirilerek 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bazı yağma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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